İstanbul Kuryeler Esnaf Odası kuruluyor

İstanbul Kuryeler Esnaf Odası, Çarşamba günü yapacağı bir buluşma ile kurulacağını duyurdu.

İstanbul Kuryeler Esnaf Odası kuruluyor

İstanbul Kuryeler Esnaf Odası kuruluşunu duyurdu.

24 Ocak Çarşamba günü Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Birliği'nin önünde kuruluş ilan edilecek.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Kuryeler Esnaf Odası'nın kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

Kuruluşumuzu sizlerin nezdinde kamuoyuna duyurmak münasebetiyle Burak Dost tarafından yapılacak basın açıklamamız 24.01.2024 tarihinde saat 16:00'da Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı'nın hemen yan tarafından bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin önünde olacaktır."

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