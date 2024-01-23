İstanbul Kuryeler Esnaf Odası kuruluyor

İstanbul Kuryeler Esnaf Odası kuruluşunu duyurdu.

24 Ocak Çarşamba günü Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Birliği'nin önünde kuruluş ilan edilecek.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Kuryeler Esnaf Odası'nın kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

Kuruluşumuzu sizlerin nezdinde kamuoyuna duyurmak münasebetiyle Burak Dost tarafından yapılacak basın açıklamamız 24.01.2024 tarihinde saat 16:00'da Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı'nın hemen yan tarafından bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin önünde olacaktır."