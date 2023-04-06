İstanbul Kadıköy'de ev sahibi dehşeti: Kiracıya 'evden çık' diye saldırdılar!

İstanbul Kadıköy'de bir ev sahibi, evinden çıkmasını istediği ve bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı ile konuşmaları için kardeşi ve arkadaşını kiracısının yaşadığı evine gönderdi. İki şahıs, önce kiracının evinin elektriklerini kesti sonra da apartman içinde darbetti.

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Kadıköy'de 2 Nisan Pazar günü iddiaya göre, Gökhan Y. adlı ev sahibi, evi kiralamasının ikinci ayından itibaren 1 yıllık kiracısı Göker Kumdakcı'yı evden çıkartmak istedi.

Hemen ev bulamayacağını belirten Kumdakcı, bir süre beklemelerini söyledi. Bunun üzerine Gökhan Y. noterden ihtarname çekerek, evde kendisinin oturmak istediğini belirtti. Bu olaydan itibaren ev sahibi Gökhan Y. ile kiracısı arasında husumet başladı.

ELEKTRİĞİNİ KESTİLER

Pazar akşamı saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda ise Kumdakcı'nın evinin elektrik şalterleri Gökhan Y.'nin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. tarafından kesildi. Evinden çıkarak elektrikleri açmak için aşağı inen Kumdakcı, ev sahibinin kardeşi İkram Y. ve arkadaşı Fırat A. ile karşılaştı.

SALDIRIYA UĞRADI

İkram Y. ile Fırat A., ellerindeki sözleşmeyi göstererek Kumdakcı'nın evden çıkmasını istedi. Diyalog esnasında polisi arayacağını söyleyen Kumdakcı, iki şahsın saldırısına uğradı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Apartmanın içerisinde tekme ve yumruklarla darbedilen Kumdakcı çığlık atarak yardım istedi. Saldırgan şahıslar bir apartman sakininin evin kapısını açmasıyla kaçtı. Darbedilen kiracı Kumdakcı olay ile ilgili polise şikayette bulundu.

KİRACIYI DARBETME ANLARI KAMERADA

Darp anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Göker Kumdakcı'nın yanına giden iki kişi ile tartışmaya başladığı görülüyor. İkram Y.'nin sözleşmeyi çıkartarak kiracıya gösterdiği, Göker Kumdakcı 112'yi aramaya çalıştığı esnada tekme ve yumruklarla saldırıya uğradığı görülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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