İstanbul Esenyurt'ta çuvalla gelip, kilolarca altın çaldılar!

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcu dükkanına giren hırsızlar çuvalla kilolarca altın çalarak kaçtılar. Ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

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İstanbul Esenyurt'ta sabah saat 05.00 sıralarında kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 şahıs, sahte plaka olduğu söylenen otomobille olay yerine geldi.

İçlerinden biri sokağı kontrol ederken 2'si kepengi çeşitli aletlerle açmaya çalıştı. 1 kişi de otomobilde bekledi.

ÇUVALLA KİLOLARCA ALTIN ÇALDILAR

Daha sonra yanlarında getirdikleri çuval ile kilolarca altınları çalarak geldikleri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

ŞAHISLARI YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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