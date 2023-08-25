İstanbul Esenyurt'ta çuvalla gelip, kilolarca altın çaldılar!

İstanbul Esenyurt'ta sabah saat 05.00 sıralarında kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 şahıs, sahte plaka olduğu söylenen otomobille olay yerine geldi.

İçlerinden biri sokağı kontrol ederken 2'si kepengi çeşitli aletlerle açmaya çalıştı. 1 kişi de otomobilde bekledi.

ÇUVALLA KİLOLARCA ALTIN ÇALDILAR

Daha sonra yanlarında getirdikleri çuval ile kilolarca altınları çalarak geldikleri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

ŞAHISLARI YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem