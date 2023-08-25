İstanbul Esenyurt'ta çuvalla gelip, kilolarca altın çaldılar!
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcu dükkanına giren hırsızlar çuvalla kilolarca altın çalarak kaçtılar. Ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.
İstanbul Esenyurt'ta sabah saat 05.00 sıralarında kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 şahıs, sahte plaka olduğu söylenen otomobille olay yerine geldi.
İçlerinden biri sokağı kontrol ederken 2'si kepengi çeşitli aletlerle açmaya çalıştı. 1 kişi de otomobilde bekledi.
ÇUVALLA KİLOLARCA ALTIN ÇALDILAR
Daha sonra yanlarında getirdikleri çuval ile kilolarca altınları çalarak geldikleri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.
ŞAHISLARI YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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