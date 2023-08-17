İstanbul depremi: “Çoğu arama kurtarma ekibi İstanbul’da olduğu için bizi kurtarmaya şehir dışındakilerin gelmeleri lazım"

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde bölgede yardım faaliyetleri yürüten ve 6 Şubat depremlerinde Hatay’da arama kurtarma gönüllüsü olarak çalışan Derya Yağız, beklenen İstanbul depremi ve deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl yürüyeceğine ilişkin Gerçek Gündem’e konuştu.

“DEPREMDEN SONRA TÜM İSKELELER YIKILACAK SENARYOSU ÜZERİNDEN ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul depremindeki arama kurtarma ve tahliye gibi işlemlerin denizden yürütüleceğini belirten Yağız, İstanbul’un ve İstanbulluların kurtuluşunun denizden olacağını söyledi:

“İstanbul depreminden sonra ‘tüm iskeleler yıkılacak’ senaryosu üzerinden çalışıyoruz. Biz de Ditaş Denizcilik’i ekibimize nasıl dahil edebileceğimizi düşündük. Onlar arama kurtarma ekibi kurmak istiyordu. Ben de onlara ‘arama kurtarma ekibinden çok daha önemli bir gücünüz yani gemileriniz var. Bu gemileri arama kurtarma ekipleriyle eşleştirelim. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gemilerle, araçlarla ekipleri siz getirin buraya’ dedim.”

MAHALLE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ

Önceden Mahalle Arama Kurtarma ekibinde eğitim aldığını belirten arama kurtarma uzmanı Yağız, İstanbul depremi olduğunda önceliğinin mahallesi ve oradaki acil kurtarılacak kişiler olduğunu ifade etti:

“Eğer bulunduğum yerde deprem olursa ben ne ekibe ulaşabilirim ne ekipmanıma ulaşabilirim. Hiç kimseyle iletişim de kuramam. Dolayısıyla deprem olduğunda benim bulunduğum yerde anca mahalle arama kurtarma ekibiyle bir şeyler yapabilirim.”

“DEPREM OLDUĞUNDA İSTANBUL DIŞINDAN BİZİ KURTARMAYA GELMELERİ LAZIM”

Kendisinin ve ekibinin İstanbul depremine hazırlıklı olacağını söyleyen Yağız, arama kurtarma ekiplerinin yüzde 90’ının İstanbul’da olduğuna dikkat çekti:

“Çoğu arama kurtarma ekibi İstanbul’da. Ancak benim ekibimde şehir dışından çok fazla kişi var. Arama kurtarma ekibinde aynı şehirden olmak zorunda değilsiniz. Ben ekibime İstanbul dışından kişileri dahil etmeye özen gösteriyorum çünkü deprem olursa bizi kurtarmaya gelmeleri lazım.”

“TÜM EKİPMANLARIMIZI İSTANBUL’DA BULUNDURMAYACAĞIZ”

İstanbul depremi için tüm ekipmanlarını İstanbul’da bulundurmamaya dikkat ettiklerini söyleyen Yağız, “İstanbul içinde malzeme bulundurmayacağız. İki ayrı ekipman oluşturacağız. Biri İstanbul dışında olacak. Bir ekipmanımızı İstanbul’da, diğerini Ankara’da bulunduracağız” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem