İstanbul Çekmeköy ve Sancaktepe’de rant hırsı ve sorumsuzluğun faturasını çocuklar canlarıyla ödüyor!

Önlenemeyen konut talebi ve rant hırsı yüzünden sürekli bir şantiye sahası görünümünde olan İstanbul’da kontrolsüzlük ve cezasızlık, insanların yaşamlarını tehdit eden bir soruna da dönüştü.

Sancaktepe’de dün üç çocuğun cansız bedenleri, yeterli önlem alınmamış bir inşaatta bulunmuştu. Benzer bir facianın yaşandığı Çekmeköy’de, iki yıl önce, iki çocuğun yaşamını yitirmesine neden olan ihmalin sorumlularına ilişkin açılan davanın hala bitirilememiş olması ise benzer olayların yaşanmasına yönelik kaygıları artırıyor.

İKİ YIL ÖNCE NE OLMUŞTU?

İstanbul Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşler, 10 Mart 2021'de yapımı tamamlanmamış bir inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğuna düştü ve boğularak yaşamını yitirdi.

Mart 2021 yılında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği yerdeki inşaatın sahibi Orhan Akyol, tutuklandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Akyol'un tutuklanmasının ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, inşaat içerisinde ve çevresinde gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi. Çocukların hayatını kaybettiği asansör boşluğu etrafında ise, iş güvenliği önlemi alınmayarak etrafının kapatılmamış olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, "Bodrum kat tabliye betonu üzerinde galeri boşluğu, asansör boşluğu veya merdiven sahanlıklarında çeşitli ebatlardaki boşluklar olduğu ve bu boşlukların gerekli iş güvenliği önlemi alınarak etrafının kapatılmamış olduğu gözlenmiştir" denildi.

SERBEST BIRAKILDI

Korkunç olayın gerçekleştiği tarihten kısa bir süre önce inşaatın Çekmeköy Belediyesi tarafından mühürlendiği gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine, Akyol, sekiz günlük tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. Mahkeme, Akyol hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı ve 'adli kontrol' tedbirleri uygulanması kararı aldı.

Avukat Özgür Kip

"MAHKEME TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ"

İki kardeşin yaşamını yitirmesinin ardından 1 Kasım’da İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi açıklamalarda bulunan Büyür ailesinin avukatı Özgür Kip, "Biz dosyaya müdahil olduktan sonra yargılama sürecinde duruşmada tutuklama talebinde bulunduk. Fakat mahkeme, 'yeni delillerin' ortaya çıkacağı görüşüyle tutuklama talebini reddetti. Ancak gelinen süreçte yeni delillerin ortaya çıkmış olması ve hazırlanan bilirkişi raporunda ‘asli kusurlu’ olmasına karşın, inşaatın sahibi Orhan Akyol tutuklanmadı. Tutuklanmasına yönelik verdiğimiz dilekçe ise halen işleme alınmadı" dedi.

"SOMA VE HATAY'DA YAŞANAN FACİALAR İLE AYNIDIR"

“Sancaktepe'de dün yaşanan ve 3 çocuğun benzer şekilde can verdiği olayın Çekmeköy'de yaşanandan farkı yoktur” diyen Kip, "Bu tür olaylar Soma'da ve Hatay'da yaşanan facialar ile aynıdır. Taksirler, kusurlar ve insan hayatına yönelik davranışlar hep aynı ihmaller zincirine dayanmaktadır. Yargı, bu tür olaylarda hızlı, caydırıcı kararlar vermez ise maalesef fakirlerin kaderi böyle sonuçlanacaktır" diye konuştu.

İHMALLER BU KEZ SANCAKTEPE’DE CAN ALDI

Öte yandan dün İstanbul Sancaktepe'de, Çekmeköy'de yaşanan olayın bir benzeri meydana geldi. Benzer ihmaller zincirine dayanan olayda iki gündür kayıp olan 3 kardeşin cansız bedeni, bir inşaatın su dolu temelinde bulundu. Sancaktepe Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliği ile ortaklaşa inşa edilen projede Çekmeköy’de olduğu gibi güvenlik önlemleri noktasında büyük ihmallerin olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem