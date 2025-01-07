İstanbul Barosu Yönetimine Soruşturma: İbrahim Kaboğlu ve 10 Üye İfade Verdi

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve 10 üye 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla bugün ifade verdi.

Son Güncelleme:
İstanbul Barosu Yönetimine Soruşturma: İbrahim Kaboğlu ve 10 Üye İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri bugün ifade verdi.

İstanbul Barosu Yenidoğan Çetesi Davası Duruşmasına Alınmadı: 'Yalnızca Bebekler Ölmedi, Bir Sistem Çöktü'İstanbul Barosu Yenidoğan Çetesi Davası Duruşmasına Alınmadı: 'Yalnızca Bebekler Ölmedi, Bir Sistem Çöktü'Güncel

Etiketler
İstanbul Barosu
Son Güncelleme:
Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem
Bunu Yaptıktan Sonra Lavabolar Asla Tıkanmayacak! Tesisat Ustalarının Gizli Tüyosu Bunu Yaptıktan Sonra Lavabolar Asla Tıkanmayacak! Tesisat Ustalarının Gizli Tüyosu
CHP'li Adem'den İktidara 'Reyhanlı Barajı' Çağrısı CHP'li Adem'den İktidara 'Reyhanlı Barajı' Çağrısı
Kar Esir Aldı, 2 Kentte 44 Köye Ulaşım Durdu Kar Esir Aldı, 2 Kentte 44 Köye Ulaşım Durdu