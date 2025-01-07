İstanbul Barosu Yönetimine Soruşturma: İbrahim Kaboğlu ve 10 Üye İfade Verdi
İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve 10 üye 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla bugün ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri bugün ifade verdi.
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