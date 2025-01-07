CHP'li Adem'den İktidara 'Reyhanlı Barajı' Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde çiftçilerin sorunlarını inceledi. Açıklamalarında Reyhanlı Barajı’nın yıllardır tamamlanmadığına işaret eden Adem, bu durum nedeniyle çiftçilerin mağdur olduğunu söyledi.

Adem, depremde büyük hasar alan Hatay’ın yıllardır ihmallerle tükendiğini belirtirken, “2010 yılında temeli atılan, 2015’te bitirileceği taahhüt edilen Reyhanlı Barajı, 2020 yılında havai fişekler eşliğinde şatafatlı bir törenle açıldı. Ancak, barajdan bir dönüm tarlasını sulayabilen tek bir çiftçimiz bile yok! Bu baraj sadece koyunlar için bir otlak alanına dönmüş durumda. Çiftçilerimiz tarlalarını sulayamadığı gibi, her geçen gün daha fazla elektrik faturası altında eziliyor. İktidar, bölge halkını göz göre göre kaderine terk ediyor” ifadelerini kullandı.

Reyhanlı Baraj inşaatının akılalmaz maliyet arışına rağmen yıllardır tamamlanamadığını söyleyen Adem, “3 Ekim 2020’de büyük bir törenle, alkışlarla, havai fişeklerle ‘açılış’ yaptılar. Açılış yapıldı ama baraj bitmedi! Çiftçimizle dalga geçer gibi göstermelik törenlerle sorunları örtmeye çalıştılar. İlk hesaplanan maliyetin 14 katına çıktı, ama hâlâ bir sonuç yok. Demek ki 24 kat artırmayı hedeflemişler” diyerek, çiftçilerin tarlalarını sulamak için yağmur duasına çıktığını belirtti.

Baraj tamamlanmadığı için çiftçilerin elektriğe bağımlı olduğunu ve artan elektrik fiyatlarının da çiftçiyi üretim yapamaz hale getirdiğini kaydeden Adem, “Depremle sarsılan Hatay’ı ayağa kaldırmak yerine sorunları derinleştirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi