İsmailağa Camii Önünde Ateş Açılmıştı! Şüpheli Yakalandı, İşte Üstünden Çıkanlar...

Fatih Manyasızâde Caddesi üzerinde bulunan İsmailağa Camii'nin önünde dün silah sesleri duyulmuştu. İddiaya göre, caminin avlusuna gelen M.Ş.Ö. elindeki silahla havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmalarının sürdürdüğü öğrenilmiş, olayın ise cami imamı ile silahla havaya ateş açan şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öne sürülmüştü.

ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

Öte yandan, silahlı şahsı olay yerine getiren araç ise camiden yaklaşık 500 metre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulunmuş, polis ekipleri araçta inceleme yapmış, aracın kime ait olduğu, kim tarafından oraya bırakıldığına yönelik inceleme başlatılmıştı. Ekiplerce şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheli olayın yaşandığı gün, Üsküdar İnkılap Mahallesinde yakalandı.

İŞTE ŞÜPHELİNİN ÜSTÜNDEN ÇIKANLAR

Yakalanan şüpheliye yapılan üst aramasında suç unsuru silah, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda Cami imamı ile aralarında sözde alacak verecek olduğu gerekçesiyle Cami bahçesinden havaya ateş açtığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.S.Ö., ‘ruhsatsız silah ve mermi bulundurma’ ve ‘genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme’ suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA