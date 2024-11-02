Güvenlik Filesi Takarken Apartman Boşluğuna Düşen Öğretmenden Kahreden Haber

Şanlıurfa'da, apartmanın merdiven boşluğuna güvenlik filesi takarken dengesini kaybedip düşen öğretmen Ali Apaydın (41) hayatını kaybetti.

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Güvenlik Filesi Takarken Apartman Boşluğuna Düşen Öğretmenden Kahreden Haber

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Güzelşehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında oturan öğretmen Ali Apaydın (41), merdiven boşluğuna güvenlik filesi takmaya çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

4'üncü kattan düşen Apaydın'ı görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, ağır yaralı Apaydın'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Öğretmen Apaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğretmenin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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