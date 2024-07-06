İskenderun'da Hortum!

Hatay'ın İskenderun körfezinde sabah saatlerinde etkili olan yağışlı havayla birlikte oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

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Hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde yağışlı hava etkili oldu.

İskenderun körfezinde bulunan Azganlık limanı mevkiinde hortum olutu. Körfezde görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Denizde oluşan karaya ulaşmadan etkisini yitirirken herhangi zarar yaşanmadı.

Kaynak: İHA

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