E-5 Karayolu'nda Korku Dolu Anlar: Genç Kadın Metrelerce Yükseklikten Aşağı Atladı

E-5 Karayolu Kağıthane mevkisinde korku dolu anlar yaşandı. İstinat duvarının üstüne çıkan 18 yaşındaki genç bir kadın, metrelerce yükseklikten aşağıya atladı.

E-5 Karayolu'nda Korku Dolu Anlar: Genç Kadın Metrelerce Yükseklikten Aşağı Atladı

Olay, dün saat 20.15 sıralarında E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Sümeyye K., akşam saatlerinde karayolu üzerinde istinat duvarının üstüne geçti. Genç kızı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri de yolda önlem aldı.

İkna çalışmaları sürdüğü esnada genç kız bir anda duvarın üstünde koşarak aşağıya atladı. Yola düşen kız ağır şekilde yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla alınan Sümeyye K., Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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