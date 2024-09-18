İskenderun'da 130 Bin Kaçak Makaron

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde M.D. isimli şahıstan; 130 bin adet gümrük kaçağı makaron, 880 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 adet gümrük kaçağı elektronik sigara maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: İHA