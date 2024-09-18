Lise Öğrencisi 150 Gram Altın Buldu, Polise Teslim Etti

Ayıntap Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Okçu, İlçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yolda cüzdan buldu.

Cüzdanın içinde altın olduğunu fark eden Okçu, evine giderek durumu ailesine bildirdi.

Annesiyle Karataş Polis Karakolu'na giden Okçu, cüzdandaki yaklaşık 150 gram altını polise teslim etti.

Polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası altınları sahibine teslim etti.

Okçu, cüzdanın içinden kimlik çıkmadığını ve yüklü altın olduğunu söyledi.

Polis ekiplerinin kendisine teşekkür ettiğini belirten Okçu, "Ertesi gün altınların sahibi çıktı ve teslim edildi. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarım ve akrabalarım bana çok doğru bir davranış sergilediğimi söylediler. İnsani görevimizi yaptık. İnsanlık borcumuzdu. Her insanın yapabileceği bir şeydir. O altınların büyük emekle alındığını biliyorum" dedi.

Kaynak: AA