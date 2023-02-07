İskenderun Limanı'nda yangın sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen depremler sonrasında İskenderun Limanı'nda başlayan yangın söndürülemedi.

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sırasında İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerler devrildi. Konteynerlerde daha sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmaküzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede saat 12.10 itibariyle toplam 3 bin 432 vatandaş hayatını kaybetti; 21 bin 103 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala vatandaşlar bulunuyor.

MURAT AĞIREL: YANGIN ÇOK BÜYÜDÜ

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından İskenderun Limanı'ndaki yangın görüntülerini paylaştı. 

Ağırel paylaşımında; "İskenderun Limanı’ndaki yangın çok büyüdü…" ifadelerini kullandı.

İskenderun Limanı'nda yangın sürüyor - Resim : 1

 
 
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