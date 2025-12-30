IŞİD’den Kanlı Senaryo! Türkiye ve Suriye İçin Eş Zamanlı Saldırı Talimatı İddiası… MİT ve Emniyet Teyakkuzda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güvenlik uzmanları, terör örgütü IŞİD’in Türkiye’deki son hareketliliğinin Suriye sahasındaki gelişmelerden ayrı düşünülemeyeceğine dikkat çekti. Elde edilen istihbaratlara göre örgüte, farklı ülkelerde eş zamanlı saldırılar düzenlenmesi yönünde talimat verildiği iddia edildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, bu kapsamda Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet birimleri, IŞİD hücrelerine yönelik nokta operasyonlarını hızlandırdı. Güvenlik kaynakları, örgütün Türkiye’de kamuoyunda büyük infiale yol açabilecek eylemler peşinde olduğunu iddia ediyor. İstihbarat birimlerine göre cemevleri, kiliseler ve kalabalık alanlar olası hedefler arasında yer alabileceği öne sürüldü.

SÜLEYMANİYE İDDİASI: ÖZEL OPERASYON ODASI

Ortaya atılan iddiaya göre, Türkiye ve Suriye’de sabotaj eylemleri planlamak amacıyla Irak’ın Süleymaniye bölgesinde İsrail istihbaratı Mossad tarafından özel bir operasyon odası kuruldu. Bu merkezde, SDG kontrolündeki bölgelerde IŞİD kimliği kazandırılan PKK’lı teröristlerin aktif rol aldığı öne sürülüyor.

‘HAREKETLİLİK YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR’

Güvenlik güçlerinin uzun süredir bu yapıları izlediğini vurgulayan Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, sürecin dış bağlantılarına dikkat çekti. Orakoğlu, “Hareketlilik yakından takip ediliyor. Farklı istihbarat servislerinden destek alsalar da nihai unsur İsrail istihbaratı Mossad. Bunlar kesin biçimde dışarıdan koordine ediliyor. MİT ve Emniyet Teşkilatlarımız bu kumpasın farkında. Türkiye’yi yeniden kendi kabuğunda sıkışmış bir ülke hâline getirmek istiyorlar ama başaramayacaklar” ifadelerini kullandı.

SÜRECİ SABOTE ETME ÇABASI

Suriye’de geçmişte kritik görevlerde bulunan eski istihbarat şefi Muhammed Ali Melhim de DEAŞ’a yönelik son altı ayda özel bir planın devreye sokulduğunu söyledi.

Örgütün son haftalarda Halep, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Şam ve Tartus’ta 20’den fazla eylem gerçekleştirdiğini hatırlatan Melhim, tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: "Suriye ve Türkiye’de DEAŞ görünümlü her faaliyet aslında PKK-DEAŞ müşterek eylemidir. Çünkü tüm taktik ve strateji Kamışlı’da belirleniyor. Suriye içinde 500’den fazla militan dolaşıyor. Bunların çoğu da SDG bölgesinden çıkan teröristler. Aynı şekilde Türkiye’deki hücreler de uyandırıldı. Bütün terör eylemlerinin odak noktasında PKK-SDG bölgesiyle ilgili süreci sabote etmek var. Muhtemel operasyonu engellemek adına çok büyük çaplı saldırılara karşı hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor. Bazı hücrelerde kimyasal unsurların da bulunduğuna yönelik istihbarat alıyoruz. Palmira’da ABD heyetinin de içerisinde olduğu konvoyu hedef aldılar. Humus’ta Hazreti Ali Camii’nde bomba patlatan da aynı örgüt. İki gün önceki Lazkiye ayaklanması da PKK-SDG’ye yapılacak saldırıya karşı set olma amaçlıydı. Lazkiye’deki DEAŞ militanları Nusayrilerle birlikte hareket etti. Yakın dönem Suriye ve Türkiye’de bazı dini merkezlere saldırılar gerçekleşebilir. Toplumun sinir uçları ile oynayan bir eylem planı dâhilinde hareket ediyorlar. Çok büyük çılgınlıklara başvurabilirler.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi