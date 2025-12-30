21 İlde IŞİD'e Dev Operasyon! Yüzlerce Gözaltı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü IŞİD’e yönelik dün Yalova’da gerçekleştirilen operasyon çatışmaya döndü. Yılbaşında saldırı hazırlığı içerisinde olduğu söylenen IŞİD’lilere düzenlenen operasyon sonrası çıkan çatışma yaklaşık sekiz saat sürdü. Çatışmada 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. 6 IŞİD’li öldürüldü, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 357 IŞİD şüphelisinin yakalandığını belirtti.

Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van'da operasyonlar gerçekleştirildi. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: AA