Yalova’da IŞİD’e yönelik operasyonda 3 polisimiz şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından yılbaşında İstanbul’daki eğlence merkezlerine yönelik büyük bir saldırının önlenmiş olabileceği değerlendirmeleri öne çıktı. Konuya ilişkin Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme alarak “asıl hedef İstanbul muydu?” sorusunu gündeme taşıdı.

Abdulkadir Selvi'den IŞİD Operasyonu Sonrası Kritik Soru: Asıl Hedef Yılbaşında İstanbul Muydu?
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yalova’daki operasyonda IŞİD’li teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisimizin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, 6 IŞİD’li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Operasyonun ardından IŞİD’li teröristlerin hedefi yılbaşında İstanbul muydu? sorusu akıllara geldi. Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet Gazetesi'nde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Reina katliamını hatırlatan ve yılbaşında, İstanbul’daki eğlence merkezlerine yönelik bir saldırı hazırlığı yapmalarından şüphelenildiğini beliren Selvi şunları kaydetti:

"DEAŞ’ın 2017’de yılbaşında yaptığı Reina katliamı unutulmadı. DEAŞ’ın bu yılbaşında eylem yapacağı istihbaratı üzerine Avrupa’da yeni yıl etkinlikleri iptal ediliyor. Bizde de MİT ve Emniyet gece gündüz demeden operasyonlar yapıyor. MİT, Afganistan-Pakistan alanında tespit ettiği DEAŞ’lıyı paketleyip Türkiye’ye getirdi. Yalova’da çatışmada üç polisimizi şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Saatlerce süren çatışmadan ve evden çıkan silahlardan anlıyoruz ki DEAŞ çok büyük bir eyleme hazırlanıyormuş. Yılbaşında, İstanbul’daki eğlence merkezlerine yönelik bir saldırı hazırlığı yapmalarından şüpheleniliyor. Yalova’yı, İstanbul’da yapılacak bir saldırı için hücre evi olarak kullanmış olabilirler.

Yalova’da çökertilen DEAŞ hücresinin yılbaşında İstanbul’da büyük bir eylem hazırlığı içinde olduğu düşünülüyor.

Şehitler verme pahasına büyük bir katliam önlenmiş olabilir. Bu olay iç siyaset malzemesi yapılamayacak kadar önemli. İsrail-DEAŞ ve SDG’den oluşan şer ittifakı ile karşı karşıyayız. DEAŞ ve SDG birer kukla. Siz asıl arkasındaki İsrail kuklacısına bakın."

