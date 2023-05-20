İşçilerin tazminatlarını ödemeden kapanan şirkete tepkiler sürüyor

İstanbul Güngören’de pandemi sırasında 104 kişiyi ücretsiz izne çıkardıktan sonra işçilerin tazminatını ödemeden şirketi kapatıp kayıplara karışan Kazım Akbulut’a karşı direnen işçiler eylemlerini sürdürüyor. Neo Trend Tekstil A.Ş.’de çalışırken ayrıldıkları ücretsiz izinden dönmelerinin ardından fabrikayı boş bulan işçiler, 2021 yılında işten çıkarıldı.

Pandemi süreci boyunca kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçiler, kısa çalışma ödeneğinin sonlanmasıyla kapının önüne kondu. Yasal süreci başlatan ve 2 yıldır haklarını alamayan işçilere çeşitli sözler verildi ancak ilerleme kaydedilemedi.

SIKINTIYA DÜŞTÜLER

Kısa çalışma ödeneğine geçirilmelerinden bu yana büyük maddi sıkıntı içine düştüklerini söyleyen Neo Trend işçilerinden Cihan Kaya, BirGün’e yaşadıklarını anlattı. Pandemide sağlık koşulları el vermediğinden çalışamadıklarını ve yoksulluk içine düştüklerini aktaran Kaya, “Zaten verilen kısa çalışma ödeneği aldığımız için bu para yetmedi. Evdeydik, faturalarımızı ödeyemedik, alışveriş yapamadık. Kanser tedavisi gören arkadaşlarımız vardı bunların sigortası işlemediği için tedavileri durmak zorunda kaldı. Bir arkadaşımızın eşi sigortadan faydalanamadığı için vefat etti” diye konuştu.

İş mahkemesinde dava açtıklarını belirten Kaya, hukuki mücadelenin sürdüğüne değindi. İşverenin, kardeşlerinin ortak olduğunu ve yasal varlıklarını ikinci şahıslarına sattığını öğrendiklerin iddia eden Kaya, “İşverenin kardeşinden haklarımızın ödeneceğine dair söz aldık. ‘Haklarınızın belli bir kısmını ben ödeyeceğim’ dedi. Bu sözü vereli yaklaşık 2 sene oldu, bizi oyalamaya devam etti. Ama biz eylemlerimizi haklarımızı alana kadar sürdüreceğiz. O şirket tamamen lağvedildi, içi boşaltıldı, bütün malları el altından satıldı. Sadece işçiye değiş piyasaya olan da ciddi borçları var” ifadelerini kullandı. İşçilere destek veren Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise fabrikanın uluslararası tekstil tekellerine iş yaptığını belirtti. İşçilerin yasal haklarının hiçbiri ödenmeden kapatılmış bir fabrikayla karşı karşıya kaldığını söyleyen Küçükosmanoğlu, “Birkaç defa işverenin Bahçeköy’deki evinin önünde eylemler yaptı arkadaşlar. Daha sonra bizimle ilişki kurdular. İşverenin İstanbul’daki evinin önünde, çalıştığı firmalarda ve alışveriş merkezlerinde eylemler yapıldı yarın da kardeşinin Sarıyer’deki evinin önünde eylem yapılacak. Mahkeme kazanılsa bile içi boşaltılmış bir fabrika var” dedi.