İptal edilen konser ve festivalleri unuttu: Erdoğan, "Kendini kültür sanat alanında ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık" dedi

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri, 2023 yılı kazananları belli oldu.

Törende açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alan sanatçıların isimlerini duyurarak, o isimleri tebrik etti.

Erdoğan ayrıca tören esnasında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

AKP Genel Başkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet tarihi en önemli kalkınma adımlarını hayata geçirirken medeniyet yatırımları dönemini bizimle yaşadı. Fikrine meşrebine bakmaksızın kendini kültür sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık."

Erdoğan'ın bu sözü sonrası akıllara yasaklanan konserler ve festivaller geldi.

KONSER VE FESTİVAL YASAKLARI

12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Levent Yüksel, Haluk Levent, Teoman, Hayko Cepkin, Sagopa ve Yeni Türkü gibi birçok önemli ismin sahne alacağı festival Eskişehir Valiliği tarafından etkinliğe iki gün kala yasaklandı.

2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle düzenlenmeyen Munzur Kültür ve Doğa Festivali, 2022 yılında da yasaklamalar nedeniyle gerçekleşemedi. Festivalden önce, 2022 boyunca keyfi gerekçelerle konserleri iptal edilen tüm isimlerin davet edildiği Munzur Festivali hakkında Tunceli Valiliği bir dizi yasak kararı aldı.

Sinop’ta üç yıldır düzenlenen Kuzey Fest, aynı zamanda 2022’de yasaklanan Kozlu Fest’e gidemeyen izleyicinin davet edildiği festivaldi. Bu festival de, 2023 yılında Sinop Valiliği tarafından yasaklandı.

Kazdağı Eko-Fest, 2022 yılında orman yangınları gerekçe gösterilerek iptal edildi. 2023’te yangın sezonu başlamadan yapılması için önceden önlem alınan ve 21-25 haziran arasında Edremit Darıdere Tabiat Parkı’nda düzenlenmesi kararlaştırılan festival, yine orman yangınları gerekçe gösterilerek, iki yıl üst üste iptal edilmiş oldu.

17-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali, İlim Yayma Cemiyeti’nin festivallerin “toplumun değerleri ile örtüşmediği” açıklamasını takip eden süreçte Kaymakamlık kararıyla yasaklandı.

Ülkü Ocakları'nın terörist dediği ve Bursa'daki konserini iptal ettirmek için yazdığı İlkay Akkaya'nın konseri, dilekçenin kabul edilmesiyle iptal edilmişti.

Akkaya sol görüşlü olduğu için sıklıkla konser yasaklarıyla karşılaşıyor.

Ayrıca geçtiğimiz sene Ümit Özdağ'ın hedef göstermesiyle Apolas Lermi'nin konserleri de yasaklanmıştı. Lermi Rum asıllı bir sanatçı olduğu için hedef halindeydi.

Niyazi Koyuncu da konseri iptal edilen isimler arasında yer alırken, AKP'li Belediye Başkanı Halit Doğan, 25 Haziran'dan düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri'ne katılacağını duyurduğu rapçi Eypio'nun konserini, sanatçının Gezi Parkı tweetleri nedeniyle iptal etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem