İntihar teşebbüsü gönderdiği fotoğrafla ortaya çıktı, böyle kurtarıldı!

Karaman’da kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı gerekçesiyle bileğini kesen bir kişi, kız arkadaşına yaralı haldeki fotoğrafını yolladı. Şahıs, evinin kapısı kırılarak kurtarıldı.

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İntihar teşebbüsü gönderdiği fotoğrafla ortaya çıktı, böyle kurtarıldı!

Olay, saat 23.00 sıralarında Osman Gazi Mahallesi 1058. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın son katındaki stüdyo dairede yaşandı.

İddiaya göre, kız arkadaşı ile sorunlar yaşayan A.G. (23), bıçakla sol bileğini kesti. A.G., daha sonra cep telefonu ile kestiği bileğinin fotoğrafını çekerek kız arkadaşına gönderdi. Fotoğrafı gören kız arkadaşı ise durumu hemen aynı binada kalan diğer arkadaşlarına söyledi. Bunun üzerine A.G.’nin kaldığı daireye giderek kapıyı çalan bina sakinleri kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese hemen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. A.G.’nin adrese gelen polis ekiplerine de kapıyı açmaması üzerine dairenin kapısı itfaiye tarafından kırılarak açıldı. İçeriye giren ekipler kan kaybeden A.G.’yi bilinci kapalı baygın halde buldu. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi evin içinde yapılan genç daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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