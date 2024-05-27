INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Nevşehir'de yakalandı

INTERPOL tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan uluslararası suç şüphelisi, Nevşehir'de gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli, Nevşehir'de yakalandı

INTERPOL tarafından Almanya'da, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan kırmızı bültenle aranan A.B., Nevşehir'de gözaltına alındı. A.B.'nin 1999'da Türk vatandaşlığından çıkarıldığı öğrenildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Almanya vatandaşı A.B.'nin ilçede Fatih Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Şüpheli A.B.'nin 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldığı bildirildi.

Etiketler
Interpol
Son Güncelleme:
Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı
Edirne'de 'tiny house' tartışması: Gerginlik büyüyor Edirne'de 'tiny house' tartışması: Gerginlik büyüyor
Küfürleri başını yaktı: Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
Çöpe atmayıp yutmak gerekiyormuş. 1 tanesini yutmak bile o soruna iyi geliyor Çöpe atmayıp yutmak gerekiyormuş. 1 tanesini yutmak bile o soruna iyi geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu! Ölenlerin kimlikleri belli oldu!
Türkiye Voleybol Federasyonu, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ü yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar! TVF, THY’yi yalanladı: Gerçeğe aykırı açıklamalar!
Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı! Devlet üniversitesinde "kişiye özel" kadro ilanı!
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Türkiye'yi yönetecek bir isim olma hedefim var Sinan Oğan adaylığını açıkladı
Ayşe Ateş: Eşim suikastten birkaç ay önce "Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor" dedi Sinan Ateş, eşine "Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor" demiş!