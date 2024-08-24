İnternetten Uyuştucu Satıp Ücreti Kripto Parayla Almışlar... 11 İlde Zehir Tacirlerine Operasyon: 100 Tutuklama!

Eskişehir merkezli 11 ilde 'Narkoçelik-34' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 100’ü tutuklandı.

Son Güncelleme:
İnternetten Uyuştucu Satıp Ücreti Kripto Parayla Almışlar... 11 İlde Zehir Tacirlerine Operasyon: 100 Tutuklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya karşı Eskişehir merkezli olmak üzere 11 ilde düzenlenen “Narkoçelik-34” operasyonları sonucu 103 şüphelinin yakalandığını ve 100’ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, uyuşturucu madde satışına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde "Narkoçelik-34" operasyonları düzenledi.

Düzenlenen operasyonlara 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurlar katıldı ve 74 farklı adrese çalışma yapıldı. Operasyonlar sonucu internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli yakalandı ve bunlardan 100 ’ü tutuklandı.

Ayrıca "Narkoçelik-34" operasyonlarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile yüzde 97 oranında başarıya ulaşıldı.

Etiketler
Ali Yerlikaya Uyuşturucu Operasyon
Son Güncelleme:
Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
Ege Denizi'nde 3.6 Büyüklüğünde Deprem Ege Denizi'nde Korkutan Deprem
Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı
Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' Diyerek Tehlikeli Bölgeyi Açıkladı: Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' Diyerek Tehlikeli Bölgeyi Açıkladı:
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
Husiler, Yunan Gemisini Vurdu Yunan Gemisi Vuruldu
İzmir'de Korkutan Görüntü! Balıklar Neden Ölüyor? İzmir'de Korkutan Görüntü
İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı
Ege Denizi'nde 3.6 Büyüklüğünde Deprem Ege Denizi'nde Korkutan Deprem