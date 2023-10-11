"İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, roketli saldırının ortasında kaldı" iddiası

İsrail'e ziyaret gerçekleştiren İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'nin, roketli saldırının ortasında kaldığı iddia edildi. Bulundukları bölgenin yakınına yapılan saldırıda bakan ve yakınındakilerden ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Son Güncelleme:
"İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, roketli saldırının ortasında kaldı" iddiası

Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas militanlarının 7 Ekim'de başlattıkları saldırı sonrası İsrail-Filistin hattında çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.

Şu ana kadar açıklanan rakamlara göre ölenlerin sayısı binleri geçerken birçok bölgede evler yerle bir oldu.

Havadan saldırıların sürdüğü İsrail'e ziyaret düzenleyen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı. Cleverly ve heyetinin ziyareti esnasında bölgeye roketli saldırı yapıldığı öne sürüldü.

Bulundukları bölgenin yakınına yapılan saldırıda bakan ve yakınındakilerden ölen ya da yaralanan olmadı.

İngiliz bakan, Hamas'ın saldırıları sonrası militanların İsrail sivillere yönelik saldırısını kınadı, "İngiltere her zaman İsrail'in kendini savunma hakkına destek verecektir" demişti.

Etiketler
İsrail-Filistin gerginlik
Son Güncelleme:
Aile dizisine veda mı ediyor? Show TV'deki değişimle ilgili açıklama... Aile dizisine veda mı ediyor? Show TV'deki değişimle ilgili açıklama...
3 ilde eylem yasakları 3 ilde eylem yasakları
Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi Yıllarca yanlış pişirmişiz! 40 yıllık aşçıdan sabun gibi köpüren kahve tarifi
Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile Filistin'i görüştü Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile Filistin'i görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi! Merkez Bankası'nın bu kararı borsayı çökertecek: Ekonomist Muratoğlu tarih verdi!
IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih IMF'den Türkiye için kabus gibi tahmin: İşte doların 100 lirayı geçeceği tarih
Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı Hiçbir işleri yolunda gitmiyor: En şanssız 5 burç açıklandı
Bizzat Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emekli zammıyla ilgili ilk kez net oran verildi Memur ve emekli zammıyla ilgili ilk kez net oran verildi
İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor İslam Memiş, kiracılara müjdeyi verdi: Kiralık sosyal konutlar geliyor