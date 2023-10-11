Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile Filistin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hamas'ın saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye bomba yağdırması sonrası telefon diplomasisine devam ediyor.

Erdoğan son olarak Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki görüşmenin gündemi de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar çerçevesindeki son gelişmeler oldu.

Erdoğan Selman'la görüşmesinde, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu ifade etti.