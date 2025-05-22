'İnan Kıraç Kaçırıldı' İddiasına Hastaneden Açıklama

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından İnan Kıraç’ın bir hastanede check-up işlemleri sürerken, kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla kaçırıldığı iddia edildi. Hastanede bulunan vasi heyetinin müdahale etmeye çalıştığı ancak aracın hızla bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü.

Türkiye gündemine oturan iddiaların ardından hastane konuya ilişkin açıklama yaptı. İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiaları yalanlanırken, Kıraç'ın taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmadan ayrıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Haber Merkezi