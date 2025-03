İmamoğlu'nun Tutuklanması Dünya Basınında... Özgür Özel CNN International'a Konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması dünya basınında da manşetlere taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD merkezli CNN International’da Christiane Amanpour'a konuştu.

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Özel'in konuk olduğu programı ünlü sunucu Christiane Amanpour, sosyal medya hesabından paylaştı. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

Türkiye’de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız. Biz Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetiyiz. Kanımızda özgürlük ve bağımsızlık var.

Erdoğan 22 yıldır iktidarda. Ancak gücü kalmadı artık. 31 Mart'ta ikinci parti durumuna düştü. İmamoğlu'nun yükselişi ve popülaritesi çok açık. Türkiye’de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem. Halkın sadece %18'i bağımsız yargının olduğunu söylüyor. İmamoğlu aday olmasa böyle bir şey başına gelmeyecekti.

Ülkemiz için çalışıyor ve ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz. Ülkemizin batı ile entegre olmasını, NATO ile güçlü bir ittifakı destekliyoruz. Ancak tüm yaşananlar bunların önünde bir engel oluşturuyor ve Türkiye'yi yasa dışı bir yola sürüklüyor.

81 ilde 10 milyon insanın ana motivasyonu adalete ve demokrasiye olan inançtır. İnsanlar haklarını savunuyorlar. ABD, AB veya diğer demokratik ülkelerle ilişkilerimiz açık diyalog şeklinde devam etmelidir. İkili ilişkiler önemlidir ve bu her iki tarafın da yararınadır.

After the arrest of Istanbul’s mayor, tens of thousands have protested – with President Erdoğan slamming them as “a movement of violence.”



But opposition CHP leader @eczozgurozel tells @CNN that the protesters’ motivation is “to defend democracy and to preserve their rights,”… pic.twitter.com/I2AKJ1D973