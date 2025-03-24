Ünlü Futbolcunun Eşinden Tencere Tavalı Paylaşım
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, sosyal medya hesabından tencere ve tavalarla evlerinden İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlerin görüntülerini paylaştı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşuluyor.
Kat Kerkhofs, son olarak, İstanbul’daki evinden yaptığı bir paylaşımda tencere ve tavalarla Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden görüntülerini yayınladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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