Ünlü Futbolcunun Eşinden Tencere Tavalı Paylaşım

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşuluyor.

Kat Kerkhofs, son olarak, İstanbul’daki evinden yaptığı bir paylaşımda tencere ve tavalarla Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden görüntülerini yayınladı.

Kaynak: Haber Merkezi