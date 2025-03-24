Ünlü Futbolcunun Eşinden Tencere Tavalı Paylaşım

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, sosyal medya hesabından tencere ve tavalarla evlerinden İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlerin görüntülerini paylaştı.

Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşuluyor.

Kat Kerkhofs, son olarak, İstanbul’daki evinden yaptığı bir paylaşımda tencere ve tavalarla Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden görüntülerini yayınladı.

Tarkan'dan 'İmamoğlu' Protestolarına Destek: 'İnsanların Demokrasiye Her Zamankinden Daha Fazla Sarıldığını Görmek Umut Verici'Tarkan'dan 'İmamoğlu' Protestolarına Destek: 'İnsanların Demokrasiye Her Zamankinden Daha Fazla Sarıldığını Görmek Umut Verici'Gündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Saraçhane Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete 'Siyasi Tüccarlar' Çıkışı: Kurban Edeceğimiz Tek Bir Gencimiz Yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete 'Siyasi Tüccarlar' Çıkışı
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
Atatürk’e Hakaret Eden Şahıs İBDA-C'nin Provokasyonundan Çıktı Atatürk’e Hakaret Eden Şahıs İBDA-C'nin Provokasyonundan Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti
Herkes Peşine Düştü! Evinde Olan Zengin Oldu: Değeri Tam 6 Milyon Dolar Herkes Peşine Düştü! Evinde Olan Zengin Oldu: Değeri Tam 6 Milyon Dolar
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025: Bayram Tatili Kaç Gün, Ne Zaman Başlıyor? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri
Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor? Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?
Kocaeli'nin Lastik Devi Üretimi Durduruyor Kocaeli'nin Lastik Devi Üretimi Durduruyor