İmamoğlu'ndan Kurum'a 'kayyım' göndermesi: Atanmış ve ithal bir aday

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İmamoğlu, Fatih'te Ordu Caddesi ve Yakın Çevresi Düzenleme Açılışı’na katıldı.

Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'a göndermede bulundu.

Daha önce Beykoz'un Avrupa yakasında olduğunu sanan Kurum'un, Ordu Cadddesi'nin adının Ordu ilinden geldiğini öne sürmesine cevap veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı konuları bilmiyor olabilirsiniz, acemi de olabilirsiniz... Öğrenmeye talipseniz sorun yok. Herkesten çok çalışır öğrenirsiniz, acemilik nasıl hiç bitmez biliyor musunuz? Öğrenmeye meyilli değilseniz o zaman işiniz zor. Fatih'in bu caddesinin adı Ordu Caddesi... Biraz ileriden burası Divan Yolu Caddesi'ne döner. Hemen devam eder ve tarihi alana, sağ tarafta Sultanahmet'e, sol tarafta Ayasofya Camisi'ne ve arkasında Topkapı Sarayı'na kavuşursunuz. O dönemde bir üçleme yapılmıştır. Vatan, millet ve ordu... Yani Silahlı Kuvvetlerimiz. Burası bir şehrin ya da yörenin adı değil. Vatan, millet ve ordu kavramlarından adını alan caddelerden birisidir.

'16 MİLYON NE İSTİYORSA O OLACAK'

Acemi adayı derken farklı bir kavram anlaşılıyor. Sanki Ekrem İmamoğlu adayı ya da rakibini hafife alıyormuş gibi... Öyle bir şey yok, sadece acemi olduğunu ifade ediyorum. Sayın adayın İstanbul'la bir alakası var mı, yok mu? İstanbul'la ilgili bir duygusu var mı, yok mu? İstanbul'un mahallelerini, sokaklarını, ilçelerini biliyor mu? Bunların hepsi önemli. Büyükçekmece neresi, Küçükçekmece neresi? Ya da hangi ilçe hangi yakada bakmak lazım. İstanbul'a dair acemiliği bir yana aynı zamanda atanmış bir adaydır, aynı zamanda ithal bir adaydır. Sayın Cumhurbaşkanı şunu istiyor; 'Benim iradem geçecek kardeşim, ben ne istersem o olacak.' Biz de ne diyoruz, 16 milyon ne istiyorsa o olacak."

Kaynak: Gerçek Gündem