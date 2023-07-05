İmamoğlu'ndan "değişim" mesajlarına teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler" dedi.

İmamoğlu'ndan "değişim" mesajlarına teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ‘İktidar İçin Değişim’ adlı internet sitesi dün yayına girdi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler" vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler. Çağrı ve katkı için; https://iktidaricindegisim.org"

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