İmamoğlu'na Manidar Hediye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bilecik Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı evi ve Seyir Terası'nın açılışına katıldı. İmamoğlu’na burada dikkat çeken bir hediye verildi.

İmamoğlu’na hediyesi takdim edilirken, “Başkanım bu padişahların fermanlarında da kullandığı bir tüp. Ben bunu Ekrem Başkanımıza Cumhurbaşkanı seçildiği Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mazbatasını koymak üzere hediye ediyorum” ifadeleri kullanıldı.

'CHP'LİLER EN DOĞRU İSME KARAR VERECEK'

İmamoğlu ise hediyeyi almasının ardından şunları kaydetti:

Şimdi, sevgili dostlarım unutmayın, o kadar kararlıyız ki, başta genel başkanımız Özgür Özel ve bütün CHP’liler olarak günü geldiğinde en doğru isme karar verecek ve hep birlikte büyük bir aile olduğumuzu unutmayın ve o gün geldiğinde o kişiyi ülkemizin en demokrat en cumhuriyetçi ve milletini birbirinden ayırmayan cumhurbaşkanı olacağından da hiç şüphe etmeyin. Ben bu hediyeyi, o kişi kimse ona teslim etmek üzere teslim aldım.

'8 GÜN ÖNCE SÖNMÜŞ ATEŞ HARLANMAK İSTENİYOR'

Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin kılıçlı yemini, iktidar cephesinin büyük tepkisini çekerken, teğmenlere destek de muhaliflerden geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (7 Eylül 2024) yaptığı konuşmada, teğmenlere tepki göstermiş ve "O kılıçları kime çekiyorsunuz?" sorusunu sormuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı evi ve Seyir Terası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada teğmenlere destek verdi. İmamoğlu açıklamasında, Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya itafen "Olaydan tam 8 gün sonra ağızlar açılarak sönmüş bir ateş harlanmak isteniyor. Derdiniz ne sizin? Allah’ın bir günü bile bu milleti kavga ettirmeden, bu millete bir ortam yaratmayacak mısınız?” sorularını sordu.

İmamoğlu sözlerinin devamında, şunları kaydetti:

"Hayatını cephelerde geçirmiş Başkomutana teşekkür ediyorlar, bunun nesi suç? Mustafa Kemal Atatürk’e saygısını, dile getirmenin, bunun altından iş çıkarmanın çabası ne? Bugün teğmenlere kızdınız, o çocukların içindeki ışığı karanlık bir tülle kapattınız. Ne yaptınız? Orada kamerada görünen 20-30 tane genç yok, Tarihte hiçbir ülkede olamayacağı gibi pırlanta gibi 3 kızımızın birinci olduğu o okullardaki yüzlerce gencin akın akın gelerek simgeleri olan kılıcı havaya kaldırarak kutlamalarını yapmışlar. Ayıptır. Yazıktır, günahtır."