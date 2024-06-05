İlk milli İHA-SİHA'ları BAYKAR yapmadı demişti: Selçuk Bayraktar ve Baykar'dan emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'a 500 bin TL'lik tazminat davası

Selçuk Bayraktar ve BAYKAR şirketi, eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım hakkında bir televizyon programındaki sözlerini nedeniyle 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. Yalım, "Bu dava beni yıldırmak için açılmıştır ama yılmayacağım" dedi.

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İlk milli İHA-SİHA'ları BAYKAR yapmadı demişti: Selçuk Bayraktar ve Baykar'dan emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'a 500 bin TL'lik tazminat davası

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, katıldığı canlı yayında, "Özellikle kamuoyuna baktığımız zaman sürekli olarak sanki AKP ve Tayyip Erdoğan gelmeden önce savunma sanayi hiç yokmuş, bunlar geldikten sonra varmış gibi bir algı yönetimi yapılıyor. Özellikle İHA-SİHA'lar konusunda ilk milli İHA-SİHA'lar BAYKAR firması tarafından yapıldığı iddiası doğru değildir. İlk milli İHA-SİHA'lar Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yapılmıştır. Maalesef yanlış bilgiler verilerek kamuoyu yanıltılmıştır" ifadesini kullanmıştı.

500 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Yalım’ın açıklamalarından sonra Selçuk Bayraktar ve BAYKAR şirketi, Yalım hakkında toplam 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. Davanın ilk duruşması İstanbul Çağlayan Adliyesi 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya müşteki avukatları ile davalı Ümit Yalım katıldı. Yalım duruşmada, "TELE 1 TV kanalında 13 Mayıs 2023 tarihinde yapılan programda TUSAŞ ve BAYKAR firmasının İHA-SİHA'larını teknik olarak mukayese ettim. Selçuk Bayraktar ve BAYKAR şirketi bu programda gerçeğe aykırı ifadeler olduğunu iddia ederek aleyhime toplam 500 bin TL tazminat davası açmıştır. Bu talebin reddedilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

HÂKİM BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ TALEP ETTİ

Mahkeme hakimi konuyu incelemek için bilirkişi görevlendirilmesine karar verdi ve duruşmayı 22 Ekim 2024 tarihine erteledi.

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Duruşmanın ardından emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yalım, "Gerçeğe aykırı anlamsız bir dava açıldı. Bu dava beni yıldırmak için açılmıştır ama yılmayacağım" dedi.

Kaynak: ANKA

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