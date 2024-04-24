İlber Ortaylı, uçakta fenalaştı

Tarihçi İlber Ortaylı, İzmir'den İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta fenalaştı. Tansiyon problemi yaşayan tarihçinin sağlık durumu nedeniyle uçakta rötar yaşandı.

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İlber Ortaylı, uçakta fenalaştı

Tarihçi Profesör İlber Ortaylı İzmir-İstanbul uçağında rahatsızlandı.

Twitter'daki Hava Sosyal Medya isimli hesabında haberine göre; Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu akşam THY ait uçakla İzmir’den İstanbul’a dönmek için uçakta hazır bulundu.

Ancak Ortaylı’nın tansiyon problemi yaşaması sebebiyle kaptan kalkışı iptal etti uçağı yeniden kapıya döndürdü.

Doktor tarafından yapılan kontrollerde İlber Ortaylı’nın tansiyon sorunu sebebiyle kendini iyi hissetmediği belirlendi ve yapılan müdahale ve kontrol sonrasında uçmasında bir engel bulunmadı.

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