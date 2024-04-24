Kiracı ile mal sahibi arasındaki tartışmada silahlar konuştu! 1 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde bir kiracı ile mal sahibi arasında çıkan ve büyüyen tartışmada silahlar konuştu. Tartışmada kiracı, silahla mal sahibini ayaklarından yaraladı.

Kiracı ile mal sahibi arasındaki tartışmada silahlar konuştu! 1 yaralı

Sözcü'de yer alan habere göre, Muğla’nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi’ndeki bir oto yıkamacının önünde akşam saatlerinde kiracı ile mal sahibi arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

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Su ve elektrik borçları nedeniyle daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan E.S., çıkan tartışmada silahla mal sahibi 25 yaşındaki M.A.'yı ayaklarından vurdu.

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A. ambulansla devlet hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken, E.S. polis tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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