İlber Ortaylı: Depremzede çocukların yetiştirme yurtlarında bulunmasına karşıyım

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, depremzede çocukların yetiştirme yurduna alınması konusunda, "Hiç kalkıp bana maval okumasın kimse. 'Bizim yurdumuz çok iyidir, cennetin parçasıdır' diyeni dinlemem. Çocuk yurtlarında bu bebelerin bulunmasına karşıyım" dedi.

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İlber Ortaylı: Depremzede çocukların yetiştirme yurtlarında bulunmasına karşıyım

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı KAFA TV'nin youtube kanalındaki 'Cahille sohbeti kestim' programında konuştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok çocuğun ailesini yitirdiğine değinen Ortaylı, anne babasız çocukların yetiştirme yurtlarına verilmesine karşı olduğunu savundu.

Koruyucu aile veya evlat edinme yoluyla çocukların bakımının sağlanması gerektiğini söyleyen Ortaylı, konuşmasında şunları söyledi:

"En feci olay bir sürü bebeklerimiz çocuklarımız sağ çıktılar. Bunların pek nadirinin annesi babası da onlarla beraber. Bunlar anne babasız çıktılar. Aralarında kimliği belirsiz olanlar var bebeklerden.

Diyorlar ki 'araştırma yöntemleri teknik donanım buna müsait, zamanla tespit ederiz.' Ama her halükarda bu çocukların ağır şoktan geçtikleri ve bizim yetiştirme yurtlarına bırakılamayacağı açık, bunu söylüyorum.

Hiç kalkıp bana maval okumasın kimse. 'Bizim yurdumuz çok iyidir, cennetin parçasıdır' diyeni dinlemem. Çok doğru konuşsun herkes. Çocuk yurtlarında bu bebelerin bulunmasına karşıyım. Çok kısa zamanda koruyucu ailelerin veya doğrudan doğruya evlat edinenlerin tespit edilmesi gerekiyor."

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