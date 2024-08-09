İlahiyat Fakültesi Dekanı Diyanet'in Hac Şampiyonu Oldu! Milyonlarca Vatandaş Sıra Beklerken 15 Kez Hacca Gitmiş

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevliyken 15 defadan fazla hac ve umreye görevli olarak giden Düzce İlahiyat Fakültesi Dekanı İsmail Karagöz’e, emekli olduktan sonra da 'hac görevi' geldiği öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; İsmail Karagöz, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra Düzce İlahiyat Fakültesi’nde dekan oldu. Karagöz’ün, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müfettişlik, iç denetim, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttüğü kaydedildi.

Diyanet kaynaklarına dayandırılan bilgiye Karagöz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görevdeyken 15’ten fazla hac ve umre görevine gitti. Karagöz’ün görevi sırasında on binlerce dolar harcırah aldığı bildirildi. Karagöz’ün, emekli olduktan sonra dahi Başkanlığın imkanlarından yararlandığı ve 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın onayı' ile emekli olduktan sonra da hacca götürüldüğü belirtildi.

Karagöz hakkında, “Gülen Yapılanması ile iltisak” iddiası bulunan birçok kişiyi referans olarak kurtardığı da öne sürüldü. Ali Erbaş’ın idari soruşturma geçirmesinin Karagöz tarafından engellendiği de iddialar arasında yer aldı.