İki Otomobil Çarpıştı; 8 Kişi Yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay, Selçuklar Sokak ile Cengiz Topel Sokak’ın kesişim noktasında meydana geldi.

İddialara göre, Hanife O. yönetimindeki 19 AFP 719 plakalı otomobil ile Yusuf U.’nun kullandığı 06 BF 3771 plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki sürücünün yanı sıra Yusuf U.’nun aracında bulunan M.U., A.S.U., F.U., N.U., M.E.U. ve Z.U. isimli kişiler de yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan biri hastaneye gitmeyi reddederken, diğer 7 kişi ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA