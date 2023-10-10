İki kişiyi öldürdü, cinayetin nedeni dedikodu çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde 12 Şubat'ta dağlık alanda Emine Metin adlı kadın, karnından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayet ile ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılırken, olayın şüphelisinin Fikri Akbaş olduğu öğrenildi. Dağlık alanlarda yaşadığı ve izini kaybettiren katilin 2 Ağustos günü de Karşıyaka ilçesi jandarma bölgesinde Necip Gümüştaş adlı bir vatandaşı da tüfekle öldürdüğü anlaşıldı.

HIRSIZ SANILMASI SONUCU YAKALANDI

Cinayet zanlısının dağlık alanda yaşadığı ve belli bir ikametinin olmamasından dolayı kolaylıkla izini kaybettirdiği öğrenilirken, polis ekipleri aylardır Fikri Akbaş’ın izini sürmeyi bırakmadı. Son günlerde çemberi daraltan İzmir polisi, şüpheliyi yakalamak için sürdürdükleri çalışmayı hızlandırdı. Son olarak Aliağa ilçesi Yenimahalle’de bir inşaatta bulunan bir kişinin hırsızlık yapacağından şüphelenen polis, adrese giderek şüpheliyi geçtiğimiz pazar günü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin Fikri Akbaş olduğu anlaşılırken, durum Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirildi. 2 cinayetin aranan zanlısı Fikri Akbaş, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

ÇANAKKALE’YE KAÇMAK İSTEMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edilen Fikri Akbaş, buradaki ifade işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde, Emine Metin’i hakkında dedikodu çıkardığı için Necip Gümüştaş’ı ise çıkan tartışma sonrası öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. Yakalanmadan önce de zanlının Çanakkale iline kaçmayı planladığı öğrenildi. Ayrıca, Fikri Akbaş’ın, cinayetlerin yanı sıra yağma, hırsızlık, silahla tehdit gibi birçok konudan kaydı ve aranması, 10 yıl da kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.