Ankara Gar Katliamı anmasında konuştu... Özgür Özel: İktidarın bugününe gelen yolun taşları bu meydanlarda atıldı"

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 8'inci yıldönümünde açıklamalarda bulundu. Özel, açıklamalarında katliamda hayatını kaybeden 103 yurttaşı saygıyla andığını söyledi.

Açıklamalarının devamında, katliamın ardından iktidar cephesinden gelen açıklamaları da hatırlatan Özel, "O gün güya tarafsız olduğu söylenen Cumhurbaşkanı, bugünkü tek adam, partisi ilk kez seçimleri kaybetmişti. Bir başka iktidar mümkündü, iktidardan gidiyorlardı. Ancak bugünkü ittifak ortakları sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına o imkanın önünü kapattı. Sonra 4 ay boyunca bu ülkeye yaşadığı en kanlı terör dönemi yaşattırıldı. Görünmez eller bu ülkeye terörü, korkuyu, cinayetleri yaşatırken, birileri de oylarının arttığını söylüyordu. Korkunç bir kaos ve korku dönemi 7 Haziran’da iktidarı kaybetmiş birinin arkasına korkan kalabalıkları yeniden topladı ve bugünkü iktidarın, bugünlerine gelen yolun taşları bu meydanlarda atıldı" diye konuştu.

Özel açıklamalarının tamamında şunları kaydetti:

Hepiniz duydunuz, arka tarafta bir anne ağlıyor. 8 yıldır bir anne ağlar mı? 8 yıldır bir anne durmadan ağlar mı? Bu meydanda hayatını kaybedenlerin aileleri 8 yıldır adalete ulaşamadıkları için haykırıyorlar. Gözlerinde yaş kalmadı. Dudaklarında ses kalmadı. Sesleri kısıldı. Onların seslerini duyan yok.

Biz her yıl, her ay bu mahkemeyi takip ediyoruz. Mahkemede, bir tane kamu görevlisi yargılanmıyor. O gün katliamın haberini aldığında sırıtan bakan halen daha bürokrasinin en üst noktalarına kadar tırmandı, halen daha tırmanmaya devam ediyor. Bu aileler ilk sene olduğu gibi 3 güvenlik çemberinden geçerek, kişi sınırlaması uygulanarak, birçoğu buraya yetişemeyecek kadar geciktirilerek buraya ulaştı. Oysa, o gün 2 tane canlı bomba görünmez koridor açılarak buraya ulaştırılmıştı. Sınırdan buraya gelene kadar bir yerde durdurulmadılar, bir yerde aranmadılar. BUrada eylem yapmalarına engel olacak koruma mekanizmalarının hiçbir tanesi çalışmadı. Görünmez bir el onları buraya kadar sırtlarından buraya kadar getirdi, ittirdi ve burada kendilerini patlatmaları ve 104 canımızı almaları sağlandı.

'İKTİDARIN BUGÜNLERİNE GELEN YOLUN TAŞLARI BU MEYDANLARDA ATILDI'

O gün güya tarafsız olduğu söylenen Cumhurbaşkanı, bugünkü tek adam, partisi ilk kez seçimleri kaybetmişti. Bir başka iktidar mümkündü, iktidardan gidiyorlardı. Ancak bugünkü ittifak ortakları sanki bir yerden düğmeye basılmışçasına o imkanın önünü kapattı. Sonra 4 ay boyunca bu ülkeye yaşadığı en kanlı terör dönemi yaşattırıldı. Görünmez eller bu ülkeye terörü, korkuyu, cinayetleri yaşatırken, birileri de oylarının arttığını söylüyordu. Korkunç bir kaos ve korku dönemi 7 Haziran’da iktidarı kaybetmiş birinin arkasına korkan kalabalıkları yeniden topladı ve bugünkü iktidarın, bugünlerine gelen yolun taşları bu meydanlarda atıldı. Bugün halen daha o iktidar ülkeyi AİHM kararlarına uymadan, Anayasa’yı ihlal ederek, kişisel hak ve özgürlükleri kısıtlayarak baskıcı bir rejim uygulayarak devam ediyor. Bgün burada olanlara söyleyecek söz yok.

Bu meydana gelmeyenler, bu anmayı sahiplenmeyenler, buradaki anıtı yaptırmayanlar, mahkemede halen daha birilerini koruyanlar unutulmasın, görülsün. Buradaki insanların sesine ses olmadan, mahkeme salonlarını doldurmadan, bu meydanlarda o günkü katliamları lanetleyen binler on binler, yüz binler toplanmadan b iktidardan da bu yaşananlardan da acılardan da kurtulamayacağımızı, meydanları boş bırakırsak, ülkeye de sahip çıkamayacağımızı buradan bütün Türkiye kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Kaynak: Gerçek Gündem