İki kardeş bekçi kuzenleri tarafından öldürüldü

Diyarbakır’da iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kardeş, bekçi kuzenleri tarafından bir market içinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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İki kardeş bekçi kuzenleri tarafından öldürüldü

Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 312. Sokakta bir markettin içinde yaşanan olayda M.K., kuzenleri iki kardeş H.K. ve K.K.’ye bir marketin içinde silahlı saldırı da bulundu.

İki kardeş, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kardeşler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Yakınları gözyaşlarına boğulurken, şüpheli kaçtıktan kısa süre sonra yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İHA

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Diyarbakır polis - bekçi şiddeti
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