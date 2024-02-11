İki gündür haber alınamıyordu: Cesedi gölde bulundu

Bolu'da iki gündür haber alınamayan kişi, gölde ölü bulundu.

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İki gündür haber alınamıyordu: Cesedi gölde bulundu

Bolu'nun Göynük ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, gölde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi'nde oturan Sercan Aslan, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek babası İlyas Aslan'dan (63) iki gündür haber alamadıklarını bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Vatandaşların da katıldığı çalışmalarda Aslan'ın cansız bedeni, Sünnet Gölü Tabiat Parkı'ndaki gölde bulundu.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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