İki grup arasında silahlı çatışma: Siirt Valisi, çatışmanın arasında kaldı

Siirt'te iki grup arasında Kent Meydanında çıkan çatışmada orada bulanan yerel sanatçı Cengiz Tan vuruldu. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın çatışmanın ortasında kaldığı belirtildi.

Ensonhaber'de yer alan habere göre; iki grup arasında çıkan çatışmada kurşunların isabet etmesiyle 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yaralananlardan birinin bölgenin ünlü sanatçısı Cengiz Tan olduğu öğrenildi. Yaralanan sanatçı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KORUMALAR OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan Siirt Valisi Kızılkaya'nın da olay yerinde çatışmanın ortasında kaldığı ve olaya korumaların müdahale ettiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Kavga sırasında camide cep telefonu ile silah seslerinin geldiği yönü çeken ve makam aracını gören kişi, 'Valiyi mi vurdular?' diye panikle sorarken, bir başka kişi ise 'Yok, yok, bir şey yok, sakin olun. Vali Bey burada. Sayın Valimizi içeri alın. Sayın Valim, içeri girin" dedi.