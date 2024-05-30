Çorum'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde çalışan bir işçi, çalıştığı inşaatın 3. katından düşerek ağır yaralandı.

Çorum'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta yaşandı.

İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan yabancı uyruklu Hasan El Abdül Vehhab (27), beton kalıplarını söktüğü sırada dengesini kaybederek 3. kattan tuğlaların üzerine düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan işçi, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İşçinin düşüş anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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