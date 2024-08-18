İki Grup Arasında Kavga: Bir Kişiyi Bıçaklayıp Kaçtı!

Elazığ’da iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İki Grup Arasında Kavga: Bir Kişiyi Bıçaklayıp Kaçtı!

Elazığ’da merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi yanında getirdiği bıçakla karşı taraftan birini bıçaklayarak kaçtı.

Olayı gören bir vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ Kavga
CHP Tüzük Kurultayı'nda İlk Toplantı Tamam: 3 Dönem Kuralı Getirilecek mi? CHP'de 3 Dönem Kuralı Getirilecek mi?
Bankalar Artık O Parayı Almayacak! Birçok Kişi Ödemek Zorundaydı Bankalar Artık O Parayı Almayacak! Birçok Kişi Ödemek Zorundaydı
Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak
İktidarın Bitmeyen 'İnşaat' Sevdası: Kâr Getiren Havalimanını Rant İçin Kapattılar Kâr Getiren Havalimanını Rant İçin Kapattılar
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: 3 Noktadaki Yangınlar Kontrol Altında 'Yorulmayan Bir Düşmanla Savaşıyoruz'
İzmir'de Olaylı Gece: Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması
Ali Koç'a Saldıran Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Daha Önce de Kasten Öldürmeden Yargılanmış Ali Koç'a Saldıran Kişinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Meteoroloji'den 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak! İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak!