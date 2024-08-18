CHP Tüzük Kurultayı'nda İlk Toplantı Tamam: 3 Dönem Kuralı Getirilecek mi?

CHP'de 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak kurultay öncesi hazırlıklar yoğunlaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’nin başkanlığını yaptığı Tüzük Hazırlık Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya 81 ilden birer kurultay delegesi, bazı il başkanları, Parti Meclisi'nden ve Meclis Grubu'ndan bazı isimler katıldı. 86 üyeli komisyonda, parti üyelerinin 10 bine varan önerileri değerlendirildi.

DÖNEM KURALI GÜNDEMDEYDİ

CNN Türk'ün aktardığına göre; komisyon toplantısında öne çıkan en önemli talep, örgüte güvenilmesi oldu. Dönem kuralının getirilmesine yönelik beklenti de yüksek. Dönem kuralının mutlaka olması gerektiği vurgulandı; ancak bir kişinin en fazla kaç kez milletvekili ya da belediye başkanı seçilebileceği konusunda henüz bir karara varılmadı.

ÖN SEÇİM MASAYA YATIRILDI

Önseçim konusunda ise tüm illerde farklı bir yöntem uygulanması gerektiği konuşuldu. "Her bölgenin kendi içinde farklı özellikleri var. Her ili açacak altın anahtar yok" görüşünün dile getirildiği toplantıda, bazı illerde önseçim yapılması, bazı illerde ise yapılmaması gerektiği görüşü ağırlık kazandı.

Tüzük Kurultayı'nda en çok da güçlü genel sekreterlik kavramının getirileceği konuşuluyordu. Ancak şu anda böyle bir plan yok. İktidar hedefinde bir geçiş süreci yaşandığını belirten CHP’li kaynaklar, mevcut CHP yönetiminin güçlü olduğu görüşünü savunuyor.

Tüzük Hazırlık Komisyonu'nun ilk toplantısında tüm fikirler not alındı. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen ikinci toplantıda taslak metin üzerinde çalışılmaya başlanacak.