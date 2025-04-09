Iğdır’da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda çok sayıda tarihi eser ortaya çıkarıldı.

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Iğdır’da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Alınan bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, Pers dönemine ait 1 adet heykelcik, Roma dönemine ait 1 adet mühür, 29 adet gümüş sikke, 3 adet altın sikke, Osmanlı dönemine ait 2 adet sini, 3 adet obje ve 4 adet bakır yüzük ele geçirildi.

Iğdır’da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Resim : 1

Öte yandan, 48 adet fişek de operasyon sırasında bulunan diğer unsurlar arasında yer aldı. Tarihi ve kültürel değeri yüksek bu eserlerin kaçak yollarla piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

Iğdır’da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Resim : 2

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelinin ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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