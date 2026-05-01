Iğdır’da Çocukların Silahla Oyunu Ölümle Bitti

Iğdır'da 13 yaşındaki çocuk, şaka yapmak isterken elindeki silahın ateş alması sonucu 12 yaşındaki arkadaşını vurdu. Ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili baba E.A. ile oğlu V.A. gözaltına alındı.

Iğdır'da 13 yaşındaki çocuk kazara akranını öldürdü. Olay Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. Köyde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 13 yaşındaki V.A., evden getirdiği ve kime ait olduğu öğrenilemeyen bir silahla arkadaşlarına şaka yapmak isterken silah ateş aldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Merminin isabet ettiği 12 yaşındaki B.I. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan B.I., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili baba E.A. ile oğlu V.A. gözaltına alınırken, jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

