İstanbul'un yeni otobüsleri trafiğe çıktı

İETT, İstanbul’a yeni otobüsler ile ulaşım hizmetine devam ediyor. İstanbul’un ulaşım filosuna katılan 252 adet yeni metrobüsten sonra satın alınan 150 otobüs de partiler halinde hizmet vermeye başladı.

İstanbul'un yeni otobüsleri trafiğe çıktı

İETT, İstanbul’a yeni otobüsler ile ulaşım hizmetine devam ediyor. İstanbul’un ulaşım filosuna katılan 252 adet yeni metrobüsten sonra satın alınan 150 otobüs de partiler halinde hizmet vermeye başladı.

Filoya gelen ilk otobüsler:

80 / Kazlıçeşme – Eminönü, 32T / Cevatpaşa – Taksim, 48K / Kemerburgaz – Ağaçlı Köyü, 80T / Kazlıçeşme – Taksim, 85C / Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa – Kazlıçeşme, MK97 / Çavuşpaşa – Zeytinburnu, MR10 / Zeytinburnu – Kazlıçeşme, MR11 / Kazlıçeşme – Topkapı. Önümüzdeki günlerde gelecek yeni otobüslerin de Avrupa Yakası’nın diğer bölgelerinde ve Anadolu Yakası’nda hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

YENİ OTOBÜSLERİN ÖZELLİKLERİ

Yeni araçlar; 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli ve 300 beygir gücünde. Araçlar ayrıca; Dijital Kamera Ayna sistemi, Anlık Şoför Duygu Durum Analizi ve Yolcu Sayma Sistemleri, Elektronik Fren ve Dijital Sürücü Ekranları, Araç verilerini anlık olarak Filo Yönetim Merkezi ile paylaşabilen, Şoför Kaza Uyarı Donanımları bulunan Telemetri Sistemi'ne ve Sürücü İçin Görüş Kameralarına da sahip.

Kaynak: ANKA

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