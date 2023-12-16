İDO, bazı seferlerini iptal etti!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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İDO, bazı seferlerini iptal etti!

İstanbul'da etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşullarının artması üzerine olumsuz İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen seferler şöyle:

İDO, bazı seferlerini iptal etti! - Resim : 1

- 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,
- 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy,
- 18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
- 18.15 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
- 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma.

Kaynak: Gerçek Gündem

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