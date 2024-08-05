'Yemek Yiyemediği İçin Gözaltına Aldırdı' Denmişti: O Savcıya Yumruklu Saldırı Anı Gerçek Gündem'de

Ordu Aybastı’da, gittiği mekânda boş yer olmamasının ardından sinirlenen Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca'nın mekanın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.

O SAVCI İLK KEZ KONUŞTU

İddiaların odağındaki savcı Gerçek Gündem’e konuştu. Savcı Koca, “Perşembe yaylasına ilk kez gittim. Yemek yenilecek yer bilmiyordum. Jandarmadan arkadaşlarımızı arayıp sordum. Onlarda bu restoranı önerdiler. Ailece gittik. Önce ızgaranın ne kadar süreceğini sordum. ‘20 dk. Sürer dediler.’ Çocuk var üst kata çıkabilir miyiz dedim. ‘Çıkamazsınız’ dediler. Ama gerginlerdi. Galiba yorulmuşlar… Tam otururken yanımıza biri geldi. Yemek sipariş ettiniz mi? diye sordu. 'Hayır' dedim. 1 saat beklersiniz dediler. Önce 20 dakika, sonra 30 dakika, şimdi 1 saat diyordunuz. Buranın sorumlusu kim konuşayım dedim” ifadelerini kullandı.

Koca konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Amacım numaranızı jandarmadan aldım diyerek kendimi tanıştırmaktı. Asla kötü niyetim yoktu. Lakin adam bir anda sinirlendi. ‘Sen savcıysan ben 20 yıllık esnafım’ dedi. Durumu anlatmaya çalıştım. Ama üzerime yürüdüler. Benim darp edildiğim videoyu kimse paylaşmamış. Sağ kulağıma yumruk yedim. Çocuğum ve kayınvalidem yere düştü. Çocuğum çığlık çığlık ağladı. Yardım için aradım. Jandarma geldi. Benim ve ailemin yaşadığı şey korkunçtu” dedi.

İşte savcı Koca'nın yere düşen çocuğunun görüntüleri:

İDDİALAR NEYDİ?

Ordu Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca, dün yemek için ailesiyle birlikte Aybastı Perşembe Yaylası’ndaki Güleç Izgara adlı mekâna gitti. İddiaya göre, mekânın dolu olmasının ardından görevliler savcı Koca’ya yarım saat sonra gelmesini söyledi.

Mekândan ayrılmasının ardından 45 dakika sonra yeniden dönen savcı Koca'nın oturacak yer olmaması nedeniyle sinirlendiği öne sürüldü. İddialar arasında Koca'nın mekanın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı yer aldı. Gözaltına alınan 15 kişiden 12’si serbest bırakılırken, 3 kişi adliyeye sevk edildi. Tartışma sırasında savcının, “Ağzınıza s*çacağım”, “Hepinizi süründüreceğim”, “Ben savcıyım, hepinizin burnundan getireceğim” dediği iddia edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem