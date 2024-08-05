Domates Tarlasında Kova Kavgası: 1'i Ağır 5 Yaralı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde domates tarlasında kova yüzünden çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Domates Tarlasında Kova Kavgası: 1'i Ağır 5 Yaralı!

Olay, ilçeye bağlı Kutören Mahallesi Karaağıl Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, domates tarlasında tarım işçileri arasında domates kovası yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada S.Ö. ağır yaralanırken 4 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.Ö. daha sonra Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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